Siria dopo il raid IDF al-Sharaa accusa Israele | Vuole seminare caos e distruzione nella regione

Oltre 350 persone hanno perso la vita a partire dallo scorso fine settimana nei violenti scontri che hanno travolto la provincia meridionale di Sweida, in Siria. Lo riferisce giovedì l'Osservatorio siriano per i diritti umani, aggiornando il bilancio delle vittime. Secondo l'organizzazione, tra i morti figurano 79 combattenti drusi, 55 civili, 189 tra soldati e agenti delle forze di sicurezza siriane, oltre a 18 miliziani beduini. A questi si aggiungono ulteriori 15 membri delle forze armate e dell'apparato di sicurezza rimasti uccisi in seguito a raid aerei condotti da Israele. Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa – Abu Mohammad al-Julani, ha pronunciato un discorso televisivo, in parallelo ai recenti sviluppi nel sud della Siria.

