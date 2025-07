L’avvertimento del generale Portolano sui piani di Mosca | Pronta a colpire la Nato in 5 anni

Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, in una recente audizione alla Commissione affari esteri e Difesa riguardante le linee programmatiche del suo incarico, ha affermato che “Mosca sta ricostituendo le capacità militari perdute e sta crescendo militarmente a un ritmo più rapido di quanto previsto” e che stante questa situazione, la Russia “entro cinque anni potrebbe acquisire una capacità militare tale da minacciare direttamente il territorio dell'Alleanza”. Il generale Portolano ha anche sottolineato un fatto su cui ormai tutti gli analisti sono concordi: l'economia russa, attualmente riconvertita in economia di guerra per esigenze belliche, molto difficilmente verrà riconvertita per scopi civili qualora il conflitto in Ucraina dovesse cessare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’avvertimento del generale Portolano sui piani di Mosca: "Pronta a colpire la Nato in 5 anni"

