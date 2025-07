Federica Pellegrini è una delle donne dello sport italiano piĂą conosciute di tutti i tempi. La “Divina”, com’è stata soprannominata dai suoi ammiratori, ha avuto una carriera brillante, fatta di grandi successi e diversi trofei, che l’hanno fatta entrare di diritto nell’Olimpo degli atleti del Bel Paese. La nuotatrice è anche una vera e propria icona di stile e i suoi look spesso riescono a unire praticitĂ ed eleganza in modo magistrale. Federica Pellegrini ha dato una nuova prova del suo gusto raffinato, durante un evento che l’ha vista protagonista a Venezia di recente. In quest’occasione speciale la sportiva ha sfoggiato un completo elegante grigio, composto da pantalone e giacca. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Pellegrini, il perfetto work dress estivo, il vezzo nelle calzature