Sta per piazzare ufficialmente il secondo colpo di mercato la Juventus, che ha chiuso la trattativa per il ritorno di Conceicao ed ora potrà pensare ad un altro grande nome in entrata. Nelle ultime ora si sarebbe registrato anche un sondaggio per Marcus Rashford, ma da tempo i bianconeri sono in costante contatto con il Manchester United per Jadon Sancho. Per l’affondo decisivo per l’esterno offensivo inglese potrebbe però servire prima una cessione, con il nome di Nico Gonzalez in prima linea visto la deludente stagione disputata. Negli ultimi giorni sull’ex Fiorentina erano cresciute le voci di un interesse dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al Ahli, che potrebbe soddisfare la Juventus offrendo i 30 milioni richiesti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Nico Gonzalez ai saluti, la Juventus stuzzica l’Inter: idea di scambio con Frattesi?