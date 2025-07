Zozzoni beccati dalle telecamere a sversare rifiuti il sindaco | Non venite a Cesa per fare queste cose

Beccato dalle telecamere mentre tira fuori cartoni e altri rifiuti dalla propria auto per poi dileguarsi. E' quanto immortalato dall'occhio bionico cittadino a Cesa in via Fasci Siciliani e immediato è stato il riconoscimento e la relativa sanzione. Il sindaco Enzo Guida: "Le telecamere del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: telecamere - rifiuti - sindaco - cesa

Telecamere con AI contro l'abbandono di rifiuti: 18 trasgressori identificati a San Bonifacio - Il Comune di San Bonifacio ha intensificato la lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale.

Rifiuti, 30 telecamere a Bologna per scovare i ‘furbetti’: ecco come funzionano - Bologna, 29 aprile 2025 – Arrivano trenta telecamere ‘rapide’ per scovare i ‘furbetti’ dei rifiuti. La città  si dota quindi di 30 nuove postazioni per contrastare l’odioso fenomeno dell'abbandono di rifiuti, in grado di essere spostate rapidamente a seconda di quali zone richiedono un controllo tempestivo.

Abbandonano rifiuti in strada ma vengono ripresi dalle telecamere - Abbandonano rifiuti in strada ma vengono ripresi dalle telecamere e identificati dalla polizia municipale.

Cesa Sversa i rifiuti di un marciapiedi, incastrato dalle telecamere il responsabile delle pulizie di un condominio in Via Berlinguer. Il fatto si è verificato lo scorso 2 Luglio. L'uomo è stato individuato dal Comando di Polizia Municipale che l'ha deferito all'Autorità Vai su Facebook

Zozzoni beccati dalle telecamere a sversare rifiuti, il sindaco: Non venite a Cesa per fare queste cose; Zozzone immortalato dalle telecamere mentre abbandona rifiuti in strada; Sangue nella sala slot: la pistola fatta trovare dal killer. Troppa facilità nel reperire le armi.

Marsala: le telecamere scovano diversi incivili che abbandonano rifiuti. VIDEO - sorveglianza, installati in diverse zone del territorio comunale di Marsala, acquisiscono ancora immagini di inciviltà, con danni ... Scrive itacanotizie.it

Cesa, abbandono illecito di rifiuti: due denunce e oltre 26mila euro di multe - Si intensifica la lotta dello Stato contro l’abbandono illegale di rifiuti a Cesa. Secondo pupia.tv