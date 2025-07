Zelensky | ‘Putin ha paura degli Usa’

Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ritiene che il leader russo Vladimir Putin abbia paura degli americani, perche’ dopo l’arrivo del generale Kellogg in Ucraina sono cessati i bombardamenti pesanti. Lo ha detto lo stesso Zelensky in un’intervista a Newsmax. “E’ arrivato il generale Kellogg – dice Zelensky – e per due notti di fila non. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky: ‘Putin ha paura degli Usa’

In questa notizia si parla di: zelensky - paura - putin - generale

Zelensky: ‘pronti a ogni formato di negoziato, non abbiamo paura’ - KIEV, 14 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che Kiev è pronta a “qualsiasi formato di negoziato” per porre fine alla guerra con la Russia e deciderà i “prossimi passi” a seconda di chi rappresenterà la Russia ai colloqui di Istanbul.

Zelensky: Putin ha “avuto paura” di venire in Turchia - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un’azione “forte” dell’Occidente con Mosca, comprese nuove sanzioni, se i colloqui di pace a Istanbul non dovessero produrre una svolta.

Zelensky da Tirana: Putin ha "avuto paura" di venire in Turchia - Tirana, 16 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un'azione "forte" dell'Occidente con Mosca, comprese nuove sanzioni, se i colloqui di pace a Istanbul non dovessero produrre una svolta.

Proseguono i raid russi. Paura per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Trump gela la diplomazia, riarma Zelensky. Vai su Facebook

#Meloni: “Investire in #Ucraina non è una scommessa” La premier incoraggia le imprese: “Non abbiate paura di investire, l’Ucraina ha dimostrato una resilienza straordinaria”. #Ricostruzione #Roma #Ukrainerecovery #UnioneEuropea #Pace #Russia Vai su X

Ue, nessun accordo su sanzioni a Mosca. Zelensky: 'Putin teme gli Usa'; Zelensky sfida Putin: Ha paura di avere colloqui diretti con me. Trump: In Turchia ci sarà Rubio - Sybiha: Putin deve capire che il no alla pace ha un prezzo; Putin: «La sovranità dell’Ucraina è nulla, senza aiuti Kiev crollerebbe in due mesi». Zelensky: ha paura.

Zelensky-day contro Putin. "Il piano russo è fallito" - La premier italiana sul Cremlino: "Nessuna disponibilità su nulla". Riporta msn.com

Il generale Battisti: “La Russia vuole logorare l’Ucraina. Zelensky? Gli consiglierei ritirata tattica” - Il generale Giorgio Battisti, già comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO: "Se fossi il Capo di Stato Maggiore ucraino suggerirei ... Secondo fanpage.it