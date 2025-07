Codice di guerra | IA e difesa tra etica dati e democrazia

Nel saggio “Codice di guerra”, Mariarosaria Taddeo analizza rischi e opportunitĂ dell’IA nella difesa nazionale. In libreria dal 26 agosto 2025. La digitalizzazione della difesa nazionale, iniziata con la prima guerra del Golfo, ha trovato nella guerra in Ucraina il suo punto di non ritorno. In questi anni è diventato evidente che la grande quantitĂ di dati che produciamo ogni giorno unita all’intelligenza artificiale (IA) ha una notevole importanza nei processi decisionali e operativi della difesa e sicurezza nazionale: dall’intelligence alle operazioni cibernetiche a quelle cinetiche (i veri e propri combattimenti). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

