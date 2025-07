Terni ramo di un pino si spezza e cade sulle auto in sosta | intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

Paura nella notte a Terni, in via dei Colli, dove un grosso ramo di pino si è improvvisamente spezzato, precipitando sulle auto parcheggiate lungo la strada. L’allarme è scattato alle 4:44, quando una chiamata ha raggiunto la sala operativa dei Vigili del Fuoco, segnalando l’accaduto. Sul posto è immediatamente intervenuta la prima partenza con autoscala e autopompa serbatoio (APS). I pompieri hanno lavorato per diverse ore, fino alle prime luci dell’alba, per rimuovere il ramo e mettere in sicurezza l’albero, evitando ulteriori rischi per la circolazione e l’incolumità pubblica. Fortunatamente non si registrano feriti, ma si contano danni ad almeno due veicoli in sosta colpiti dalla caduta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Terni, ramo di un pino si spezza e cade sulle auto in sosta: intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

In questa notizia si parla di: ramo - terni - pino - auto

Terni, ramo di un pino crolla sulle auto in sosta - Terni, 17 luglio 2025 – Un grosso ramo di un pino si è spezzato nella notte ed è caduto sulle auto in sosta.

Terni, ramo di un pino cade sulle auto in sosta: macchina danneggiata poi intervento dei Vigili del fuoco - Apprensione nella notte tra mercoledì e giovedì in via dei Colli in zona Villa Palma, dove un grosso ramo di un pino si è spezzato, cadendo su alcune auto parcheggiate lungo la strada.

Terni, ramo di un pino crolla sulle auto in sosta; Terni, ramo di un pino cade sulle auto in sosta: macchina danneggiata poi intervento dei Vigili del fuoco; Ramo crolla nella notte a Terni, danneggiate alcune auto.

Terni, ramo di un pino crolla sulle auto in sosta - Terni, 17 luglio 2025 – Un grosso ramo di un pino si è spezzato nella notte ed è caduto sulle auto in sosta. Come scrive lanazione.it

Si spezza un grosso ramo e cade sulle auto in sosta - ? accaduto in via dei Colli a Terni, dove i vigili del fuoco sono intervenut ... Da umbria24.it