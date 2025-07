anticipazioni sulla soap la forza di una donna in onda il 18 luglio su canale 5. Le puntate della serie La forza di una donna continuano a coinvolgere il pubblico di canale 5 con colpi di scena, tensioni familiari e momenti emotivamente intensi. La prossima messa in onda, prevista per venerdì 18 luglio, promette un episodio ricco di novitĂ che riguardano principalmente la protagonista Bahar, alle prese con una decisione complessa volta a tutelare i propri figli. il trasferimento di bahar presso la casa dei genitori. motivazioni e dettagli del cambiamento. Per motivi legati alle sue condizioni di salute sempre piĂą delicate, Bahar decide temporaneamente di trasferirsi dalla madre Hatice e dal marito Enver. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Forza di una donna 18 luglio: Bahar cambia vita