Cover band di Renato Zero 883 e Cremonini al Samset Garden

Appuntamenti musicali in estate al Samset, il giardino all'aria aperta di fronte al santuario del Divino Amore.Il locale presenta nel fine settimana dei concerti dal vivo con cover band di rilievo.Sabato sera, 19 luglio, sarĂ la volta di Icaro, la band che proporrĂ tutti i piĂą grandi successi di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: band - cover - samset - renato

I Made in Italy a Trappeto: concerto della cover band al Mamaitas, a seguire dj set - Sabato 24 maggio, al Mamaitas di Trappeto, cena musicale con gli spumeggianti "Made in Italy cover band".

Tributo a Emma e ai Modà al parco cittadino a Carini: sul palco "Emma cover band" e "Passione maledetta 2.0" - Sabato 7 giugno, il Parco Cittadino Almoad si accende con due tributi da urlo che faranno vibrare il palco e i vostri cuori: Emma Cover Band e Passione Maledetta Tributo Modà 2.

Mediterraneo Cover Band, in finale vincono gli Araciu - La band vincitrice del concorso “Mediterraneo cover band”, che si è svolto durante la 70° Fiera Campionaria del Mediterraneo di Palermo, con la direzione artistica di Sasà Taibi, è Araciu.

Cover band di Renato Zero, 883 e Cremonini al Samset Garden; Eventi in Abruzzo 8 – 14 luglio 2024.

Cover band di Renato Zero, 883 e Cremonini al Samset Garden - Sabato sera, 19 luglio, sarà la volta di Icaro, la band che proporrà tutti i più grandi successi di Renato Zero, ... Come scrive romatoday.it

All'ex Galoppatoio tre serate con le cover band. Musica dei Pooh ... - martedì 19 Novembre 2024 Ultimo aggiornamento 17:41 ... Scrive lanuovariviera.it