Polly Pocket x GCDS | la collezione dedicata alle bambole più iconiche della nostra infanzia

Una capsule collection dedicata alle bambole iconiche: è Polly Pocket x GCDS Wear. Il brand italiano è infatti noto per le sue proposte fuori dalle righe, e ha deciso di omaggiare le bambole tascabili Mattel dei primi anni 2000. Composta da un cofanetto, come quello che sognavamo dai negozi di giocattoli, ma soprattutto da abiti assolutamente iconici, la linea uscita il 16 luglio celebra l’iconografia di Polly reinterpretata attraverso un design contemporaneo. Polly Pocket x GCDS: la capsule collection iconica. @mattelcreations She’s packed, she’s styled, and she’s off to somewhere new. A big little surprise is landing July 16. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

