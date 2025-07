Il più grande meteorite da Marte presente sulla Terra è stato studiato dall' Università di Firenze

Un pezzo di Marte è stato messo all’asta e ha anche un nome. Si chiama NWA 16788, è un meteorite di 24,67 kg trovato in Niger nel Sahara nel 2023. Si tratta del più grande campione di roccia originario del Pianeta rosso esistente sulla Terra. Il meteorite è stato espulso da Marte a seguito di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

All’asta il più grande meteorite arrivato da Marte, pesa 25 kg: sarà venduto a un prezzo clamoroso - Alle 16:00 ora italiana del 16 luglio Sotheby's metterà all'asta NWA-16788, il più grande meteorite mai giunto sulla Terra da Marte.

Il più grande meteorite di Marte esistente sulla terra studiato da ricercatori dell’Università di Firenze - Firenze, 16 luglio 2025 – Si chiama NWA 16788 ed è un meteorite di 24,67 kg trovato in Niger, nel Sahara, nel 2023.

