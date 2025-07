Schianto del volo Air India lo scoop del Wall Street Journal | Il comandante disattivò il carburante in volo

Nuovi elementi emergono nell'inchiesta sul devastante schianto del volo Air India avvenuto lo scorso mese, e potrebbero riscrivere completamente la dinamica di quanto accaduto in cabina di pilotaggio. Secondo un'inchiesta pubblicata dal Wall Street Journal, la causa del guasto ai motori del Boeing 787 Dreamliner sarebbe da ricondurre a una manovra del comandante, Sumeet Sabharwal, che avrebbe disattivato manualmente gli interruttori del flusso di carburante subito dopo il decollo. L'accusa, se confermata, rappresenterebbe una svolta drammatica in un'indagine finora rimasta avvolta dal riserbo. Al centro della rivelazione, una registrazione contenuta nella scatola nera: dal dialogo tra i due piloti emerge che fu proprio il comandante a portare gli interruttori in posizione "cutoff", interrompendo così il flusso di carburante verso i motori.

LA VERITÀ SULL’INCIDENTE DI AIR INDIA (The Wall Street Journal, Holman W. Jenkins Jr., 16 luglio 2025) Punti chiave: - Il rapporto preliminare sull’incidente di Air India del 12 giugno 2025 evidenzia che gli interruttori del carburante dei due motori furono s Vai su X

L'indagine sull'incidente del volo Air India 171, avvenuto il 12 giugno 2025, ha focalizzato l'attenzione sul movimento degli interruttori di controllo del carburante dei motori, dopo l'analisi dei registratori di volo e delle registrazioni vocali della cabina. Secondo f Vai su Facebook

