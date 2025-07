Insegnante morta nell’incidente del pullman in gita scolastica chiesto l’arresto dell’autista | Stava usando il cellulare

Nell’impatto, il 19 maggio scorso, ha perso la vita Domenica Russo, maestra di 43 anni, originaria di Napoli e residente a Sesto Calende, che era seduta accanto al conducente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Insegnante morta nell’incidente del pullman in gita scolastica, chiesto l’arresto dell’autista: «Stava usando il cellulare»

Maestra morta nell'incidente sulla Pedemontana, l'autista era al cellulare Vai su X

