Calciomercato Torino | Schuurs non accetta il rinnovo al ribasso Cosa succede

e perché il club ha comunque il coltello dalla parte del manico Il Torino e i suoi tifosi attendono con ansia il ritorno in campo di Perr Schuurs. Il difensore olandese, fermo da quasi 20 mesi a causa di un gravissimo infortunio, corre verso il recupero. Ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Torino: Schuurs non accetta il rinnovo al ribasso. Cosa succede

Torino, Schuurs verso il forfait dal ritiro: le ultime sull’olandese - Il difensore del Torino Perr Schuurs verso il forfait dal ritiro estivo del club, cosa filtra sulle condizioni dell’olandese a quasi due anni dall’infortunio Per fugare ogni sorta di dubbio basterà gu ... Come scrive calcionews24.com

Il Torino va in ritiro, Schuurs resta in città: il rientro dell’olandese è ancora un mistero - Prima, però, Marco Baroni ha fissato ancora un allenamento in città:. Segnala tuttomercatoweb.com