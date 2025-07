Pescaiola lavori sul binario | divieto di transito provvisorio e deviazione del percorso pedonale

Arezzo, 17 luglio 2025 –  Da domenica 27 e mercoledì 30 luglio In previsione dei prossimi lavori di risanamento al binario e sostituzione della pavimentazione del passaggio a livello posto tra via Alessandro dal Borro e via Benedetto Croce, dalle ore 20:00 di domenica 27 luglio alle ore 16:30 del giorno mercoledì 30 luglio è istituito il divieto di transito nello stesso passaggio a livello; nei medesimi giorni e negli stessi orari è temporaneamente istituita una deviazione del percorso pedonale su percorsi alternativi appositamente segnalati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pescaiola, lavori sul binario: divieto di transito provvisorio e deviazione del percorso pedonale

In questa notizia si parla di: lavori - binario - divieto - transito

Lavori sulla rete, metropolitana su un unico binario (dopo le 21.30) in alcune stazioni per oltre un mese - Lavori lungo i binari della metropolitana per rinnovare l'infrastruttura su cui ogni giorno i treni trasportano decine di migliaia di viaggiatori.

Salerno, lavori al binario 8 per la nuova metropolitana: completata l’impermeabilizzazione, in arrivo le pensiline - Proseguono a ritmo sostenuto i lavori al binario 8  della stazione di Salerno, destinato alla futura linea metropolitana  che collegherà il capoluogo con l’ aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi  e il comune di Baronissi.

Lavori al binario 8 per la nuova metro: completata l'impermealizzazione, spuntano le basi delle pensiline - Procedono spediti, i lavori al binario 8 dedicato completamente alla metropolitana che collegherà il capoluogo con l’Aeroporto e Baronissi.

#tramviaFI, iniziato lunedì 30 giugno il divieto di transito su viuzzo del Pozzetto per lavori di sistemazioni urbane. Dal 15 luglio i lavori proseguiranno per altre due settimane con la strada nuovamente percorribile. Chiusure notturne su viale Giannotti per ope Vai su X

Pescaiola, lavori sul binario: divieto di transito provvisorio e deviazione del percorso pedonale; Limitazioni al transito sul ponte sul Po a Bressana Bottarone (PV) per lavori di manutenzione; Sito Istituzionale | Manutenzione rete tram, chiusura parziale via Cavour.

Il tram 8 si ferma, un mese di chiusure e deviazioni per permettere i lavori sui binari - È stato istituito il divieto di transito in attraversamento della sede tranviaria all’altezza del ... romatoday.it scrive

Lavori estivi sui binari in tre zone di Torino - MSN - Da lunedì Gtt avvierà lavori di manutenzione straordinaria dei binario del tram in tre punti chiave della rete a Torino: corso Vittorio Emanuele II all'incrocio con ... Come scrive msn.com