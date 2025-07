Alla scoperta dell' Irpinia in bici | presentata la mappa digitale per cicloturisti

Da oggi, l'Irpinia si rafforza come meta di attrazione per cicloamatori e cicloturisti grazie alla creazione di "Pedala in Hirpinia e Baronia", progetto di promozione del turismo lento e sostenibile che vede coinvolti ben 19 Comuni della provincia di Avellino, desiderosi di dare ampio risalto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: cicloturisti - irpinia - scoperta - bici

