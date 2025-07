Incontro con Luca Toni | storie e ricordi di un campione del mondo

Arezzo, 17 luglio 2025 – “ Incontro con Luca Toni: storie e ricordi di un campione del mondo” Al Valdichiana Village un imperdibile appuntamento dedicato agli appassionati di sport e calcio. Venerdì 18 luglio, alle ore 21, i riflettori si accenderanno su un ospite d’eccezione: Luca Toni, campione del mondo 2006, protagonista di una serata speciale. Sul palco del Valdichiana Village, Toni si racconterĂ in un viaggio tra aneddoti, ricordi ed emozioni, ripercorrendo i momenti piĂą significativi della sua straordinaria carriera, dagli esordi fino alla conquista del titolo mondiale. A condurre la serata sarĂ il noto giornalista sportivo Marco Cattaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Incontro con Luca Toni: storie e ricordi di un campione del mondo”

In questa notizia si parla di: toni - luca - ricordi - campione

Buon compleanno Luca Toni, Olga Bisera, Juan Cuadrado… - Buon compleanno Luca Toni, Renato Brunetta, Juan Cuadrado, Tommaso Giuntella, Luigi Mazzella, Bruno Gambarotta, Olga Bisera, Giovanni Minoli, Nicola Piovani, Carlo Buora, Gianni Cerqueti, Anna Carlucci, Paolo Pochesci, Paolo Peluffo, Lenny Kravitz, Alessandro Calcaterra, Marco Marchetti, Fabio Firmani, Salvatore Burrai, Alessandro Ruggeri, Andrea Catellani, Sabrina Marchese, Filippo Romagna… Oggi 26 maggio compiono gli anni: Tommaso Giuntella, giornalista; Guglielmo Scheibmeier, bobbista; Mario Marini, ex calciatore, allenatore; Luigi Mazzella, giurista, politico; Carlo Molfese, attore, impresario; Pier Giorgio Licheri, politico; Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista, conduttore tv; Livio Trapè, ex ciclista; Giorgio Pestelli, musicologo, accademico, critico musicale; Cesare Fiorio, dirigente sportivo; Giancarlo Magi, ex calciatore; Olga Bisera, attrice, giornalista, scrittrice.

Luca Toni intervista Adriano: "Con la testa di oggi avrei vinto il Pallone d'Oro" - L'addio all'Inter? "Non c'ero con la testa". E su Moratti: "Mi ha sempre dato e offerto tutto l’aiuto possibile che io non ho accettato"

A Canino Toni Capuozzo, Mimmo Rafele, Alberto Farina, Luca Zoncheddu e Guendalina Middei per "Le sere azzurre d'estate" - A Canino, dal 29 giugno al 29 luglio, è in programma la terza edizione di "Le sere azzurre d'estate" presso il suggestivo chiostro dell'ex convento di san Francesco.

Il 9 luglio 2006, l'Italia diventava Campione del Mondo Vai su Facebook

“Incontro con Luca Toni: storie e ricordi di un campione del mondo”; Al Valdichiana Village talk con Luca Toni e concerto dei The Kolors; Torna Fenomeni di Prime Video: Luca Toni intervista Adriano | Video.

Valdichiana Village, tutto pronto per Luca Toni. In arrivo The Kolors - Summer Nights tra musica, sport e grandi racconti: venerdì 18 il campione del mondo 2006. Si legge su msn.com

Serata mundial a La Duna. Luca Toni ospite d’onore: "Il calcio fa ... - Luca Toni ospite d’onore: "Il calcio fa davvero miracoli" L’ex bomber di Fiorentina e Juventus e Campione del Mondo nel 2006 era nel Golfo "Ho avuto la fortuna di trasformare la passione in ... Lo riporta lanazione.it