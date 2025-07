Tutto fa gol anche le rimesse laterali | in Mls c' è una squadra unica al mondo

Il Minnesota United è terzo nella Western Conference della Mls giocando un calcio tutto suo, un inno alla praticità gestito da un enfant prodige che a 33 anni ha già conosciuto ogni dimensione di questo sport, con un samoano coi cannoni nelle mani, una squadra Nba come ispirazione e un portiere che tira le punizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tutto fa gol, anche le rimesse laterali: in Mls c'è una squadra unica al mondo

