Morta in ospedale per sepsi la procura di Avezzano ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo

Omicidio colposo. È stato aperto un fascicolo di inchiesta dalla procura di Avezzano per la morte di Antonella Mettini, 75 anni, deceduta nell’ospedale della cittĂ abruzzese il 9 luglio. La donna, entrata in ospedale per un lieve ictus, è morta per una sepsi come denunciato dal figlio, Francesco Capozza. La procura ha disposto, come richiesto nell’esposto, il sequestro della cartella clinica e i magistrati di Avezzano sentiranno il personale medico che hanno avuto in cura la donna. La donna il 25 giugno era stata colta da un malore mentre si trovava a Tagliacozzo, era stata subito trasferita all’ospedale della vicina Avezzano per un’ischemia cerebrale definita appunto “lieve”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Morta in ospedale per sepsi, la procura di Avezzano ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo

