Pallanuoto Carlo Silipo | L’Italia sta crescendo buon gioco difensivo Alzare l’asticella con l’Ungheria

L’Italia ha sconfitto la Cina per 13-11 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile: dopo la battuta d’arresto contro l’Australia nella fase a gironi, il Setterosa è stato costretto a disputare il playoff contro le asiatiche, che si sono rivelate un avversario particolarmente insidioso e difficile da battere. Le triplette di Bianconi e Bettini, le doppiette di Giustini e Ranalli, i gol di Leone, Gant Cocchiere hanno permesso alle azzurre di proseguire il cammino iridato. La nostra Nazionale tornerĂ in acqua sabato 19 luglio (ore 13.10 italiane) per fronteggiare l’Ungheria, con il sogno di giocarsela alla pari e provare ad accedere alle semifinali in quel di Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Carlo Silipo: “L’Italia sta crescendo, buon gioco difensivo. Alzare l’asticella con l’Ungheria”

Pallanuoto, l’Italia vince gli Europei Under 16 battendo in finale l’Ungheria - La Nazionale italiana Under 16 di pallanuoto maschile, allenata da Federico Mistrangelo, ha vinto gli Europei 2025 di categoria, andati in scena in Turchia, ad Istanbul, battendo nettamente nella finale della manifestazione l’Ungheria, sconfitta con lo score di 20-12.

Pallanuoto serie B, la Ssd Unime pareggia in casa della Cesport Italia - La Ssd Unime ha pareggiato in trasferta contro la Cesport Italia nella gara di recupero del campionato di serie B di pallanuoto maschile.

Setterosa a valanga ai Mondiali di Pallanuoto in pieno svolgimento a Singapore. Contro le padrone di casa le Azzurre dilagano, imponendosi per 32 a 5. Una gara semplice che in vista degli ottavi di finale ha permesso alle ragazze di Carlo Silipo di provare n

IL SETTEROSA PER SINGAPORE Ecco le quindici azzurre convocate dal ct Carlo Silipo per i campionati mondiali di Singapore #azzurre #7rosa #pallanuoto #waterpolo #federnuoto #AQUASingapore2025

Il Setterosa batte la Cina e vola ai quarti di finale ai Mondiali di Singapore - Il Setterosa batte la Cina e vola ai quarti di finale ai Mondiali di Singapore, soddisfatto il ct Carlo Silipo ... Lo riporta msn.com

Il Setterosa batte la Cina e va ai quarti nei Mondiali di pallanuoto. Ora l’Ungheria - Le ragazze di Silipo si impongono 13 a 11 sulle asiatiche e sabato se la vedranno con le vicecampionesse del mondo in carica ... Riporta repubblica.it