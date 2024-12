L’Olimpico come il Centrale del Foro Italico | finisce 0-6 per l’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tra campionato e coppe, la Lazio manteneva un'imbattibilità casalinga che durava da nove mesi. Una striscia interrotta bruscamente da un'Inter travolgente: in uno scontro diretto carico di insidie, i nerazzurri mettono in mostra il loro lato più dominante, infliggendo un clamoroso 6-0. Per una sera,si trasforma in una sorta di terra rossa del vicino.Dopo 35 minuti di pressione biancoceleste,prende in mano la partita, dettando legge con sei marcatori diversi: Calhanoglu, Thuram, Dimarco, Barella, Dumfries e Carlos Augusto. Sei fendenti che mandano al tappeto la squadra di Marco Baroni, incapace di reagire. Una vittoria schiacciante, netta, inequivocabile:c'è, e lo fa sapere a tutti.