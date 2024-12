Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: EA7 per continuare a salire in casa dei campioni in carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Dato curioso che correttamente riportano i social di: oggi Nikola Mirotic e Kostas Sloukas vanno in campo con lo stesso numero di punti nell’moderna in carriera: 3818.20:07 Squadre nel corso del riscaldamento e tra pochi minuti ci sarà la presentazione delle due squadre, solitamente molto pirotecnica a OAKA, che già da diversi anni aveva introdotto una serie di artifici poi diffusisi nel resto del continente.20:04 Confronto che affonda le radici nella storia, quello tra, anche se proprio la storia non ha permesso di parlare di questo proprio come di una grande classica europea. Chiaramente, però, l’attuale format dell’rende parecchie sfide classiche.20:01 Giornata ancora una volta fatta per misurare come l’puòancora, e per il momento di limiti la squadra di Messina se ne sta ponendo pochi.