Leggi su Open.online

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezzaDmitryha affermato che la leadership ucraina dovrà affrontare «un’per l’uccisione del», morto stamattina adopo l’esplosione di un monopattino con dentro dell’esplosivo: lo riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti, ripresa dal Guardian. «Rendendosi conto dell’inevitabilità della sua sconfitta militare, Kiev lancia attacchi codardi e spregevoli in città pacifiche», ha sostenuto. Ilera comandante delle truppe di difesa, chimica e biologica delle Forze armate russe. Nell’esplosione oltre all’ufficiale è morto anche il suo vice. L’è avvenuto in viale Ryazansky, nel sud-est di. «La mattina del 17 dicembre, un ordigno esplosivo piazzato in uno scooter è esploso vicino all’ingresso di un edificio residenziale sul viale Ryazansky a», ha detto la portavoce del Comitato investigativo, Svetlana Petrenko.