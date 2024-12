361magazine.com - Grande Fratello, l’opinionista pizzica Stefania Orlando: “Hai puntato sul cavallo giusto”

Leggi su 361magazine.com

arriva in Casa in qualità di concorrente: la frecciatina di Beatrice Luzzi alla new entryarriva in Casa per ritornare in qualità di concorrente ed esclama: “Sono sempre io, non sono cambiata”.ritorna nella Casa e conosce per la prima volta gli inquilini dichiarando: “buona sera ragazzi, buona sera ragazze, sono molto emozionata di stare in questa casa. La maggior parte di voi sono quasi tre mesi che siete in questa casa, io ci sono stata sei mesi, so quanto può essere difficile, vi conosco tutti e vi seguo. Mi sono fatta anche delle idee, poichè resterò un pò di tempo con voi, queste idee possono cambiare, passerò con voi molte feste”.Leggi anche, la confessione della mamma di Shaila: il papà di Lorenzo replicaEcco cosa è emerso in direttaBeatrice Luzzi ascolta le varie dichiarazioni dirilasciate durante le ospitate televisive nelle ultime settimane.