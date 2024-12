Sport.periodicodaily.com - Finale Coppa Intercontinentale 2024: le probabili formazioni di Real Madrid-Pachuca

I Blancos puntano a conquistare anche la vecchia competizione iridata per club, ma sulla loro strada ci saranno i messicani, che si sono rivelati la rivelazione del torneo.si affronteranno mercoledì 18 dicembre alle ore 18 presso lo stadio Lusail in Qatar per la: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl, come da tradizione, vuole vincere tutto e, dopo la Champions League, non intende farsi sfuggire l’antico trofeo iridato tornato in auge dopo aver lasciato spazio al Mondiale per Club, che ha conquistato nelle ultime sei edizioni. La squadra di Ancelotti, attualmente in difficoltà sia in Liga che nella nuova Champions League, punta a regalarsi la gioia di un titolo così prestigioso. I messicani stanno facendo sognare i loro tifosi, avendo prima eliminato i campioni della Libertadores del Botafogo, e poi gli egiziani dell’Al Ahly.