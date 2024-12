Lopinionista.it - “Diving deep live”, la tracklist del nuovo album di Tori Amos

Leggi su Lopinionista.it

è nota da tempo per non suonare mai due volte lo stesso concerto. Come ha osservato il Guardian nel 2022, “è fa per le sue scalette eclettiche, costellate da brani preferiti dai fan, B-sides e cover”.Ora queste performance dal vivo uniche, che vedono anche la partecipazione del direttore musicale e bassista Jon Evans e del batterista e percussionista Ash Soan, sono immortalate neldal vivoregistrato durante il tour Ocean to Ocean che ha totalizzato 93 date in tutto il mondo tra il 2022 e il 2023.raccoglie tutta la brillantezza dicome musicista e interprete e contiene i grandi successi tratti da tutto il suo iconico catalogo tra cui “Silent All These Years” , apparsa nell’di debutto del 1992 Little Earthquakes oltre a “God” e “Cornflake Girl” contenuti nell’Under the Pink del 1994.