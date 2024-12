Formiche.net - Cosa sappiamo dell’iraniano arrestato a Milano su mandato Usa

Mohammad Abedini, trentottenne nato a Teheran, doppia cittadinanza svizzera e iraniana, è statoieri adalle autorità italiane su richiesta di quelle statunitensi. Sarebbe coinvolto, questa l’accusa americana, nell’attacco di droni avvenuto il 28 gennaio scorso contro l’avamposto Tower 22 in Giordania, a seguito del quale tre soldati statunitensi sono morti e più di 40 sono rimasti feriti. Il dipartimento di Giustizia americano sta lavorando per l’estradizione dall’Italia.Oltre a lui, vero nome Mohammad Abedininajafabadi, è statoMahdi Mohammad Sadeghi, 42 anni, un cittadino iraniano-statunitense residente in Massachusetts. Sadeghi lavora per una società attiva nel settore dei semiconduttori con sede in Massachusetts, mentre il secondo imputato possiede una azienda basata in Iran.