Ilgiorno.it - Coltellate al patrigno: "Ma è morto?" In manette

Leggi su Ilgiorno.it

Il rientro a casa, drogato e ubriaco. Gli insulti e le minacce alla madre e al. Una prima aggressione nei confronti dell’uomo, con un paio di forbici. Un secondo raid, stavolta con un coltellaccio da cucina, che non ha avuto conseguenze letali solo per la pronta reazione della vittima designata. Qualche minuto dopo la mezzanotte di ieri, un ventottenne italiano è stato arrestato dalla polizia per il tentato omicidio deldi 43 anni e portato a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. L’uomo, ferito alle braccia da alcuni fendenti, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda: verrà dimesso con una prognosi non superiore a 20 giorni. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il ventottenne è tornato attorno alle 23 di domenica, presentandosi nello stabile di viale Marche visibilmente sotto effetto di alcol e stupefacenti.