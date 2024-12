Chelsea Mykhailo Mudryk positivo a un controllo antidoping

Leggi su Sportface.it

Le voci rimbalzavano da ieri, quando il quotidiano ucraino Tribuna ha rilanciato la notizia di una positività riscontrata in un campione di urine appartenente all’attaccante del. Ora, arriva la conferma da parte della società inglese e dello stesso giocatore. Secondo quando scritto ieri dal media ucraino,h è stato trovatoad un testdurante il mese di ottobre dove è stata rilevata una sostanza vietata nel campione “A”. Secondo il bloggerSpivakovskyi si tratta del meldonium, noto anche come Mildronato. Il risultato dell’apertura del campione “B” è ancora sconosciuto e sarà ovviamente determinante per l’iter che ne seguirà.IL COMUNICATO DEL: “LAVOREREMO CON LE AUTORITA’ COMPETENTI”Questa mattina il club londinese in una nota stampa ha confermato le voci: “IlFootball Club può confermare che la FA ha recentemente contattato il nostro giocatorein merito a un risultatoin un test delle urine di routine.