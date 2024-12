Inter-news.it - Calvarese: «Rigore giusto, 2 precedenti! Chiffi? Rigido in un caso»

ha giudicato la prestazione di Danielein Lazio-Inter. Prestazione tutto sommato positiva secondo l’ex arbitro.CORRETTO – A dirigere Lazio-Inter ci ha pensatoda Padova. Questa l’analisi su Tuttosport dell’ex arbitro Paolosulla prestazione del fischietto veneto: «All’Olimpico una gara in bilico per quasi un tempo, l’arbitro di Padova gestisce senza grossi errori commettendo solo qualche imprecisione tecnica. Sul finale del primo tempo, l’episodio più complesso. Su sviluppo di un calcio d’angolo, l’Inter segna con de Vrij. Il gol viene revocato dal campo per un fuorigioco attivo di Lautaro Martinez, che peraltro commette fallo toccando Gigot in faccia con lo scarpino. I replay mostrano però quanto accaduto prima: un evidente fallo di mano di Gigot.