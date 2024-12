Thesocialpost.it - Allarme bomba a San Lorenzo a Roma: intervergono gli artificieri

a San. Un grosso proiettile è stato rinvenuto nel pomeriggio vicino al Centro Sportivo Cavalieri di Colombo, fra via dei Sabelli e via degli Enotri. Dopo il ritrovamento è stato richiesto l'intervento al 112: sul posto sono intervenuti gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale diCapitale che hanno predisposto la chiusura temporanea dell'area, vicino alla quale si trova la facoltà di psicologia dell'università La Sapienza. a SanLa segnalazione è arrivata intorno alle 13:45 del 17 dicembre. Sul posto sono quindi intervenuti glie le forze dell'ordine che hanno a loro volta richiesto l'arrivo dei soldati del Genio Militare.