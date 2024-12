Movieplayer.it - A Man On The Inside rinnovata per la seconda stagione

A sole tre settimane dall'uscita della prima, Netflix ha rinnovato la serie comica acclamata dalla critica A Man On The Inside per una seconda stagione. A sole tre settimane dal debutto della prima, Netflix ha già rinnovato A Man On The Inside per una seconda stagione, il cui arrivo è previsto per il 2025. Creata da Mike Schur, la serie vede come protagonista Ted Danson nei panni di Charles, un uomo in pensione che cerca di rifarsi una vita. Rispondendo a un annuncio di un investigatore privato, Charles diventa una talpa in un'indagine segreta. La serie è ispirata al documentario candidato agli Oscar nel 2021, The Mole Agent.