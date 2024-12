Lookdavip.tgcom24.it - Weekend in montagna per Chiara Ferragni: il lusso in valigia

L’avevamo lasciata a St. Moritz lo scorsoe la ritroviamo a Courmayeur. A un anno esatto dallo scoppio del caso pandoro, con tutto quello che ne è derivato,sembra aver finalmente ritrovato la felicità. Gli scatti sulla neve sono esplicativi: lei, sorridente, mette in mostra gli outfit firmati, mentre posa in uno scenario incantato. Tra i monti in compagniaSulla nevetra ragazze per, che ha trascorso due giorni a Courmayeur, insieme alla sorella, Francescae alla migliore amica, Veronica Ferraro. Il nuovo fidanzato di, l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, non sembra essere con lei in questa occasione ma, secondo indiscrezioni, la relazione tra i due procede a gonfie vele. Lo si evince anche dal sorriso perenne di, a cui batte forte il cuore.