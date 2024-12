Frosinonetoday.it - Violento tamponamento tra furgoni in A1, ferito un autista

Duesi sono tamponati la scorsa notte lungo la corsia sud della A1 in territorio di Pontecorvo, nel sud della provincia di Frosinone. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della sottosezione A1 nella polizia stradale di Cassino, i due cabinati si sono scontrati.