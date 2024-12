Davidemaggio.it - Un Medico in Famiglia e Doc a 2 euro a puntata su Prime Video. Gratis su Rai Play

Arrivano le serie in pay per view su. La piattaforma streaming ha annunciato che, a partire da oggi, 16 dicembre, amplierà in modo significativo la propria offerta di intrattenimento per i clienti in Italia con l’introduzione di un catalogo di serie tv disponibili per l’acquisto. Questa nuova possibilità interesserà anche Francia e Spagna. Il catalogo ampliato includerà serie più recenti come House of the Dragon (2,99, 19,99per la stagione completa), White Lotus (3,99, 14,99per la stagione completa) e Yellowstone insieme ai classici più amati della serialità come Friends (2,99, 12.99per la stagione1), Mad Men, True Detective. Questa nuova opzione di acquisto sarà integrata nell’esperienza, consentendo agli spettatori di scoprire e accedere, in un unico servizio, sia ai contenuti inclusi nell’abbonamentosia quelli a pagamento, acquistabili da tutti i clienti.