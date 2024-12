Bergamonews.it - “T-Essere la nuova storia”: progetto digitale dedicato alle scuole sui valori Unesco

Leggi su Bergamonews.it

IlT-laè unmedie inferiori (seconda e terza media) e superiori della Lombardia per far conoscere iche stanno alla base dei siti e beni culturali riconosciuti come Patrimonio Mondiale. Nasce dall’impegno dell’Associazione Crespi d’Adda – che da anni si occupa della gestione, della promozione culturale e turistica e dellazzazione del villaggio operaio in provincia di Bergamo e artefice nel 1995 della sua nomina a Patrimonio Mondiale dell’Umanità – con la collaborazione del Servizio Cultura edel Comune di Bergamo, le cui Mura venete sono state inserite nella World Heritage List nel 2017, e il contributo di Regione Lombardia.T-laè stato ideato per crescere e, successivamente, estendersi oltre i confini regionali.