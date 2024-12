Thesocialpost.it - Speleologa intrappolata in una grotta, la barella nel tratto più stretto: il video dei soccorsi

Le squadre di soccorso continuano senza sosta le operazioni per liberare Ottavia Piana, ladi 32 anniin unanella provincia di Bergamo. Domenica, a causa di un infortunio, la donna è stata trasportata in un’area della cavità dove è stato allestito un campo base con riscaldamento. Attualmente, lasta affrontando con difficoltà il passaggio piùdella, che richiede un intervento di disostruzione. Questa informazione è stata fornita dal Cnsas Veneto, che è coinvolto nelle operazioni di soccorso nella“Abisso Bueno Fonteno”.Leggi anche: Atreju, Meloni travolge la sinistra: niente freni su Schlein e Prodi, poi ribatte: “Mi insultano e devo stare zitta?”Ottavia è cosciente e collaborativa. “Una volta superato ilangusto, dovrà affrontare un lungo percorso più agevole fino all’uscita”, si legge in un comunicato.