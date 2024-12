Ilfattoquotidiano.it - Soldati peacekeeper in Ucraina? Continua la volontà suicida dell’Europa

di Stefano Briganti In questi tre anni di conflitto russo-ucraino non sono riuscito a capire per quali motivi l’Europa voglia andare al suicidio in un conflitto con la Russia. Fino a tre mesi fa potevo imputarli ad un vassallaggio totale all’amministrazione Biden che ha come obiettivo una sconfitta strategica della Russia tramite questa guerra. Pensavo che lasi sarebbe dissolta con l’avvento di Trump e il nuovo corso che mira a terminare rapidamente il conflitto e invece no.La formazione della Commissione europea, le dichiarazioni di von der Leyen e le risoluzioni del parlamento Ue rivelano la ferma intenzione della Unione Europea di volerre la conflittualità con la Russia, aprendo una pericolosa nuova Guerra Fredda anche con un ridotto supporto Usa. Il discorso di VdL del 28 febbraio 2024 dà il segnale alla Ue: “ La pace permanente è un’illusione.