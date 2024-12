.com - Roma, anche Ranieri fatica: la sua media punti uguale a De Rossi, meglio Juric

(Adnkronos) – Tre allenatori in quattro mesi, ma nemmeno la curasembra riuscire a risollevare la stagione della. I giallo, dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Braga, ha perso a Como 2-0 e si ritrova a soli duedalla zona retrocessione. E sebbene lo spettro della Serie B, considerata la qualità della rosa e le altre squadre inserite nella corsa alla salvezza, non sembri reale, nell’ambiente giallorosso sta aumentando il disfattismo per una stagione nata storta e continuata peggio. Prima il contestato esonero di Daniele De, allontanato dalla panchina giallorossa dopo quattro partite e un rinnovo triennale firmato appena tre mesi prima, poi la scelta, rivelatosi disastrosa, di Ivanfino all’arrivo di, tornato per la terza volta in carriera ad allenare la