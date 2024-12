Quotidiano.net - Revolut lancia i conti correnti italiani: l’iban e le novità per i clienti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 dicembre 2024 –nazionali e diventa ufficialmente una banca italiana. L’app finanziaria apre infatti la succursale italiana diBank Uab che sarà vigilata dalla Banca d'Italia e dalla Bce. In questo modo i nuoviriceverannoitaliano, mentre quelli attuali potranno cambiare l’attuale Iban lituano (la banca è infatti basata in Lituania), in quello italiano a partire da gennaio 2025. Ipotranno scegliere, ad esempio, di utilizzare il contoper l’accredito dello stipendio o per il pagamento di bollette e altri addebiti diretti. La succursale italiana diBank Uab è operativa dal 18 novembre, con un periodo iniziale di test ora concluso. Un passo deciso all’interno del mercato italiano, dovepunta a raggiungere i tre milioni dia inizio 2025, sui 50 milioni presenti in tutto il mondo.