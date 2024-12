Sport.quotidiano.net - Promozione. Davo salva il Mesola nel finale. Pari col Monte San Pietro

MSP 11 MSP: F. Comastri, Zannoni, Donvito, Villa, Dal, Persona (21’ st S. Comastri), Dondi (36’ st Mazzei), Marku, Scarpati, Ciaccio, Constandache (33’ st Tanoh). A disposizione: Hysi, Cotti, Licciardo. All.: Onestini.: Calderoni, Crosara, Telloli, Minarelli (33’ st Paganini), Marandella (8’ st Marcolini), Lucci, Mantovani, Cavallari (18’ st Tofan), Allegrucci, Cantelli,. A disposizione: Catalano, , Volynets, Leonardi, Ferro, Gianella. All.: Cavallari. Arbitro: Biandronni di Forlì. Reti: 32’ pt Ciaccio (MS), 39’ st(Me). Note: ammoniti: Marku (MS), Telloli (Me), Marandella (Me), Allegrucci (Me). ILsoffre in quel di Ponterivabella. Un punto quello contro l’Msp che poteva valere il primato solitario, ma la Valsanterno, in piena cona Cesarini, ha agguantato il pareggio a Gaggio Montano, per cui rimane sì al comando, ma sempre in compagnia e con una gara in meno, che verrà recuperata mercoledì.