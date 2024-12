Quotidiano.net - PlusAdvance, la Pmi che libera la liquidità delle aziende

OTTIMIZZARE IL CAPITALE circolante, migliorando i tempi di incasso e pagamentofatture. Il tutto con l’obiettivo di non bloccare ere laa disposizioneimprese. Così nasce, una Pmi innovativa marchigiana con sede operativa a Osimo che si propone come soluzione centralizzata. La mente della piattaforma in cloud all-in-one è Massimiliano Gattari (nella foto in alto), 35 anni, originario di Potenza Picena, nel Maceratese. Nata nel 2020, in quattro anni ha gestito oltre 3,5 miliardi di fatture e seguito le pratiche di almeno quattromila controparti tra fornitori e clienti. Oggi, tra interni ed esterni,conta su otto persone (nella foto in basso, il team) e continua a crescere sul panorama nazionale, tanto da ottenere il premio Innovazione Smau (Salone macchine e attrezzature per l’ufficio) grazie al progetto di ottimizzazione dei pagamenti nella filiera del cioccolato, sviluppato dalla fintech per l’azienda piemontese Domori.