Ilgiorno.it - Percorso ridotto, più passaggi e un treno per Milano ogni 15 minuti

Leggi su Ilgiorno.it

Ridimensionata nelma potenziata nei. L’orario invernale dird, in vigore da oggi, porta in dote alcune novità anche riguardo alla linea S12, il cuirisultaalla sola tratta Melegnano-Bovisa, rispetto al precedente tracciato che faceva capolinea a Cormano-Cusano; in compenso, c’è un potenziamento delle corse, con uno dei trenimezz’ora sia nella tratta di andata che in quella di ritorno. Se si considera che le corse della S12 sono intervallate a quelle della S1 Saronno-Lodi, a loro volta cadenzate30in entrambe le direzioni di marcia, da oggi i viaggiatori del Sud-Est Milanese avranno a disposizione un15per i collegamenti da e verso. Un aspetto di certo positivo, ma dopo un altro anno, il 2024, punteggiato di ritardi e cancellazioni, i pendolari chiedono che vengano migliorate anche la puntualità e l’efficienza del servizio.