Napoli, Neres incanta. Ma che ne sarà al ritorno di Kvaratskhelia?

, 16 dicembre 2024 – Il calcio insegna che l'abbondanza non è mai un problema: men che meno lo è nell'era delle cinque sostituzioni a partita. Eppure, anche con questa variante ormai introdotta da diverse stagioni che praticamente in teoria permette di cambiare metà formazione di movimento, partire o meno da titolare sembra ancora fare tutta la differenza del mondo: forse più per i tifosi che per i giocatori. Succede così che il, orfano di Khvichaprobabilmente per tutto ciò che resta del 2024, si interroghi già sulla casella da far occupare in futuro da David. Il quesito non è inedito, ma dopo la prestazione devastante del brasiliano contro l'Udinese ha assunto ancora più rilievo. L'importanza di Politano Parlare di dualismo rischierebbe di togliere importanza a Matteo Politano, forse il meno vistoso di tutti gli esterni azzurri ma, al contempo, anche uno dei più preziosi.