Ilrestodelcarlino.it - Montecalvo doma Muraglia. Il derbyssimo va al Piobbico

3 apecchio 0 AUDAX: Ottavi, Fiorucci N., Arcangeletti (22° ST Aluigi F.), Barca, Fiorucci U. (18° ST Giovanelli)), Vandini, Hoxha, Pieretti (35° ST Nicoletti), Ottaviani, Bernacchia (18° ST Valenti), Talevi (22° ST Caselli) All. Cipolla VIRIDISSIMA APECCHIO: Fabbri, Berardi, Stefanini (1° ST Ruci), Ruci, Candiracci (40° ST Vernarecci), Mattiacci (40° ST Storani), Materni ( 27° ST Millaci), Scardacchi (35° ST Fraternali), Pica, Fall, Smacchia All. Lulli Arb. Rossetti di Ancona Reti: 8° PT Ottaviani, 35° PT Fiorucci U., 5° ST Talevi Ammoniti: Fiorucci U., Talevi, CandiracciTorna il derby del Biscubio. Nella ripresa, dopo la rete capolavoro di Talevi in avvio, non c’era più storia. La gara si apre subito con Ottaviani che portava in vantaggio i compagni poi la partita si apriva con ribaltamenti ma al 35° in mischia Fiorucci U.