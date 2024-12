Ilfoglio.it - Le due Chiese. Parigi non val bene una messa per Papa Francesco

Ilpreferisce le periferie, si sono affrettati – e un po’ affannati – a dire nunzi apostolici e cardinali, giustificando l’assenza dialla solenne riapertura di Notre-Dame dopo il rogo che cinque anni fa distrusse buona parte della cattedralena. C’erano tutti, potenti in carica e in procinto di diventarlo, Jill Biden e Donald Trump, presidenti e re, governanti di alto e medio rango. Autorità civili e vip di nome più o meno conosciuto. A officiare la rinascita, Emmanuel Macron, il presidente che ha voluto imprimere un marchio d’orgoglio all’evento che catalizzava gli occhi del globo. Tra le garguglie che scrutavano dall’alto, il suono dell’organo invocato dall’arcivescovo in una specie di recto tono, la Francia si ritrovava – laica e cristiana, doppia anima sempre riaffermata – nella celebrazione organizzata fin al minimo dettaglio.