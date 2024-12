Lanazione.it - La morte del fratello, il viaggio con Berlusconi: Jovanotti a Belve racconta tutta la sua vita

Leggi su Lanazione.it

Cortona (Arezzo), 16 dicembre 2024 – Un’intervista in cui Lorenzola sua. Dalladelalla malattia della figlia. Fino agli aneddoti della sua carriera. Come la gita in elicottero con Silvioper andare a vedere il Milan. Nuova puntata dimartedì 17 dicembre in prima serata. Appuntamento su Rai2 con il programma di Francesca Fagnani. Stavolta l’ospite è lui, Lorenzo Cherubini,. Che si apre e parla a tutto tondo. Una serata tra sorrisi e momenti di forte commozione. Nella lunga intervista Lorenzo parla anche della depressione di sua madre e Fagnani ricorda: "Lei ha detto che perlaha cercato di farla ridere: c'è riuscito?''.e il nuovo singolo, “Montecristo” ''Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere --.