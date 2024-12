Calciomercato.it - Grave infortunio nel match di Serie A: UFFICIALE, stagione finita

Il centrocampista si è fatto male nella sfida andata in scena ieri pomeriggio. Come recita il comunicato del club, sarà operato nella giornata di lunedì 23 dicembreBrutta notizia per tecnico e tifosi all’indomani deldiA, vinto a sorpresa ma con merito. Proprio nel corso della sfida di campionato, il centrocampista ha subito unche, di fatto, pone fine alla suain largo anticipo.inA:(LaPresse) – calciomercato.itVerona,per HarraouiParliamo di Abdou Harroui del Verona, andato ko nell’incontro di ieri al ‘Tardini’ contro il Parma, sconfitto per 3-2 dalla formazione di Zanetti. Il classe ’98 ha disputato 67?, fornendo ben 2 assist. Come recita il bollettinodella società scaligera, il ventiseienne marocchino nato in Olanda “ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”.