Ilveggente.it - Gratta e vinci, basta un’app: la vincita è assicurata

Leggi su Ilveggente.it

, dopo 8 anni lo avrà capito: conviene averla sempre a portata di mano.Ci sono momenti in cui anche la persona più lucida sulla faccia della terra fa fatica a razionalizzare e a prendere atto di quello che accade attorno ad essa. Cosa che accade, abnza frequentemente, nelle circostanze e nelle occasioni in cui, per un motivo o per un altro, si cade in uno stato confusionale. Come quando, ad esempio, si scopre di aver vinto una grossa somma al gioco d’azzardo.: lata è– Ilveggente.itSolo pochi eletti hanno avuto l’irripetibile privilegio di assaporare questa sensazione, ma su una cosa dovremmo essere tutti d’accordo, indipendentemente dal fatto che la si sia sperimentata in prima persona o meno: deve essere davvero scioccante.